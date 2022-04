ÖFB-Trainerkandidat Stöger reagiert auf die Verpflichtung von Rangnick

via

via Sky Sport Austria

Lange wurde spekuliert, wer die Nachfolge von Franco Foda als ÖFB-Teamchef antreten wird. Einer der Namen, die am längsten in der Gerüchteküche kursierten, war jener von Peter Stöger. Am Ende zog der 56-Jährige aber den Kürzeren und Ralf Rangnick wurde als neuer Trainer der österreichischen Nationalmannschaft verpflichtet.

Stöger selbst sagt zu der Entscheidung: „Der ÖFB hat einen guten Trainer gefunden. Wie seinem Vorgänger Franco Foda drücke ich auch Ralf Rangnick die Daumen, erfolgreich mit der österreichischen Nationalmannschaft zu sein.“

(Red.) / Bild: GEPA