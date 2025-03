ÖFB-U17-Frauen fixieren EM-Teilnahme

Das weibliche U17-Fußball-Nachwuchs-Nationalteam darf im Mai (4. bis 17.) auf den Färöer EM-Luft schnuppern.

Der ÖFB-Auswahl reichte am Sonntag zum Abschluss des Quali-Miniturniers ein torloses Remis in Frankfurt am Main gegen Gastgeber Deutschland, um als Erster der Gruppe A7 durchs Ziel zu gehen. Zuvor hatte es zwei 4:0-Siege gegen Kosovo und Dänemark gegeben. Für die von Patrick Haidbauer gecoachten Österreicherinnen ist es die dritte EM-Teilnahme nach 2014 und 2019.

(APA) / Artikelbild: GEPA