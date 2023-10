ÖFB-U18-Team gewinnt gegen Ungarn

Das österreichische Fußball U18-Nationalteam hat am Mittwoch Moral bewiesen und sich mit einem Sieg in Ungarn belohnt. Die Auswahl von Teamchef Manfred Zsak dreht einen frühen 0:1-Rückstand in kürzester Zeit in ein 3:1 um und gewinnt am Ende mit 3:2 (3:1).