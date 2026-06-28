ÖFB-U19-Frauen besiegen Island zum EM-Start klar

Österreichs U19-Frauen sind erfolgreich in die EM in Bosnien-Herzegowina gestartet.

Am Sonntag feierte Rot-Weiß-Rot in Zenica bei großer Hitze einen 3:0-(2:0)-Erfolg über Island und hat sich in Gruppe B damit die Aufstiegschancen ins Semifinale, das die besten beiden Teams erreichen, erhalten. Nächster Gegner ist am Mittwoch (14.00 Uhr) in Sarajevo die Schweiz, die sich zum Auftakt von Titelverteidiger Spanien mit 2:2 trennte.

U19-Teamchef betont „Ziel Halbfinale“

Denise Lueger (28.) und Ronja Leidler (45.+2) führten noch vor der Pause die Entscheidung zugunsten der ÖFB-Auswahl herbei, die über die gesamte Spielzeit das gefährlichere Team war. Im Finish schlug dann auch Joker Tina Krassnig (93.) zu. „Für unser Ziel – das Halbfinale – war klar, dass wir mit einem Sieg starten müssen und am besten nach zwei Partien bei sechs Punkten stehen“, sagte Teamchef Markus Hackl.