ÖFB-U19-Frauen lösen EM-Ticket

Das ÖFB-U19-Frauen-Nationalteam qualifiziert sich zum dritten Mal für eine Europameisterschaft. Im entscheidenden Qualifikationsspiel sichert sich die Auswahl von Teamchef Markus Hackl mit einem 5:0 (1:0) Sieg über Nordmazedonien das Ticket für die Endrunde in Bosnien- und Herzegowina.

Das U19 Frauen-Nationalteam kommt schon in den ersten zwanzig Minuten zu ersten guten Torchancen durch Ella Herbst (16.), Valentina Illinger (17.) sowie Julia Grünwald (19.) und Alina Kerschbaumer (21.). Wie schon gegen Norwegen ist es aber ein Strafstoß, der die Führung für die ÖFB-Elf bringen soll. Nach Foul an Alina Kerschbaumer verwandelt Greta Spinn mit ihrem vierten Turniertreffer zur 1:0-Führung in der 35. Minute. Es ist zugleich der verdiente Pausenstand.

Nach dem Seitenwechsel gelingt es den Österreicherinnen, früh nachzulegen. Anna Osl fasst sich in der 50. Minute aus gut 25 Metern ein Herz und trifft sehenswert mit einem Distanzkracher in den Winkel zum 2:0 für die U19 Frauen. Mit der Zwei-Tore-Führung im Rücken gelingt der Elf von Markus Hackl nun vieles. Nach schönem Assist von Anna Osl trifft Ella Herbst zum 3:0 in der 70. Minute. Keine zehn Minuten später gelingt Denise Lueger von der Strafraumkante der Treffer zum 4:0. Den fünften und letzten Treffer steuert erneut Ella Herbst in der Nachspielzeit mit einem platzierten Linksschuss bei (90.+2).

Dank des 5:0-Erfolgs und des gleichzeitigen Sieges von Norwegen über Schottland (2:1) beendet die ÖFB-Elf Dank des direkten Vergleichs mit Norwegen und Schottland die Gruppe als Tabellenerster und qualifiziert sich damit für die Endrunde 2026 in Bosnien- und Herzegowina (27. Juni bis 10. Juli).

Teamchef Markus Hackl: „Es ist die ganze Woche schon eine Achterbahnfahrt der Gefühle gewesen. Wir wussten, dass wir heute unseren Job erledigen und auf Norwegen hoffen müssen. Dass es am Ende so aufgegangen ist, ist überragend. Wir sind alle extrem happy. Wir haben eine tolle Komnination aus dem Jahrgang 2007 und 2008 und haben gesehen, dass wir auf den Punkt abliefern können. Für den österreichischen Frauenfußball ist es extrem wichtig, dass wir regelmäßig im Nachwuchs bei Endrunden dabei sind. Es ist ein wichtiges Ausrufezeichen, heuer die Qualifikation geschafft zu haben.“

ÖFB Sportdirektor Peter Schöttel zum Erfolg der U19 Frauen: „Diese historisch dritte EM-Teilnahme des U19 Frauen-Nationalteams ist ein toller Erfolg, da Teile des Teams nach der letztjährigen EM-Teilnahme der U17 Europameisterschaft nahtlos an den Erfolg anknüpfen konnte. Unsere Gratulation gilt den Spielerinnen und dem gesamten Betreuerstab. Wir sind stolz, dass das U19 Frauen-Nationalteam damit in diesem Jahr zu den besten acht europäischen Teams gehört.“

Nach 2019 (Bulgarien) und 2023 (Belgien) ist es die insgesamt dritte EM-Teilnahme eines österreichischen U19 Frauen-Nationalteams.

Quelle & Artikelbild: ÖFB