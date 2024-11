ÖFB-U19-Frauen starten mit Remis in EM-Qualifikation

Österreichs U19-Frauenfußballteam hat sich am Mittwoch im ersten Spiel der EM-Qualifikation mit einem Punkt begnügen müssen.

Die Österreicherinnen konnten beim Turnier der Gruppe 5 in Stara Pazova aus einer klaren Überlegenheit gegen Tschechien kein Kapital schlagen. Im ersten Bewerbsspiel unter dem neuen Teamchef Markus Hackl standen 17:1-Schüsse zu Buche, Sarah Gutmann nach einem Eckball (20.) und Almedina Sisic mit einem Freistoß (78.) trafen nur Aluminium.

Weiter geht es Samstag (11.00 Uhr) gegen die Färöer, zum Abschluss wartet am Dienstag nächster Woche (13.00) Gastgeber Serbien. Die ersten zwei Teams steigen in die nächste Qualifikationsrunde für die EM 2025 in Polen auf.

