ÖFB-U19 startet mit klaren Sieg in Heim-EM-Quali

Österreichs U19-Frauen-Fußball-Nationalteam hat einen idealen Start in die entscheidende Phase der EM-Qualifikation hingelegt.

Die ÖFB-Auswahl setzte sich am Dienstag in Bad Wimsbach gegen Bulgarien dank Toren von Anna Wirnsberger (45.+5), Lara Felix (66., 69.) und Vanessa Kraker (70.) mit 4:0 durch. Die Truppe von Teamchef Hannes Spilka ist damit Zweiter in der Gruppe 4 der Liga A. Ebenfalls bei drei Punkten hält Leader Norwegen nach einem 5:0 gegen die Ukraine in Wels.

Die Ukrainerinnen sind am Freitag beim Miniturnier, das wegen des Kriegs in der Ukraine um ein Monat verschoben wurde, wieder in Bad Wimsbach der nächste ÖFB-Gegner. Nur der Gruppensieger ist bei der EM in Tschechien (26. Juni bis 9. Juli) dabei.

(APA).

Beitragsbild: GEPA.