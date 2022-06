ÖFB-U21 will in EM-Quali Rechnung mit Finnland begleichen

Die Chance ist klein, aber die Hoffnung noch nicht gestorben: Österreichs U21-Nationalteam will am Freitag (18.00 Uhr) mit einem Heimsieg in Ried gegen Finnland dafür sorgen, dass der Traum von der Teilnahme an der EM 2023 nicht vorzeitig ausgeträumt ist. Die ÖFB-Auswahl würde damit vorerst Zweiter der Gruppe A bleiben, hätte aber im Gegensatz zur Konkurrenz schon alle zehn Qualifikationspartien absolviert. Die besten Karten im Kampf um Rang zwei hat Norwegen.

Die Norweger haben einen Punkt weniger als Österreich auf dem Konto und treten neben dem Freitag-Heimschlager gegen Tabellenführer Kroatien auch noch in Finnland (10. Juni) und gegen Aserbaidschan (14. Juni) an. Finnland liegt drei Zähler hinter der Truppe von Teamchef Werner Gregoritsch und ist ebenfalls noch gegen Aserbaidschan (7. Juni) im Einsatz. Bei Punktegleichheit zählt zuerst das direkte Duell. Den Vergleich mit Norwegen hat Österreich verloren, gegen Finnland müsste ein 1:3 vom 12. Oktober 2021 wettgemacht werden.

Die Gruppenzweiten (abgesehen vom einzig fix qualifizierten besten Zweiten) kämpfen im Play-off um die letzten vier EM-Tickets. Dass Österreich da dabei sein wird, gilt von der Papierform als eher unwahrscheinlich. Ans Aufgeben denkt aber niemand. „Unser klares Ziel ist es, das Spiel zu gewinnen, den Fußball zu spielen, der diese Mannschaft über weite Strecken ausgezeichnet hat. Das kann dann schon einen Einfluss auf unsere Kontrahenten haben. Aber das liegt nicht in unserer Hand. Wir wollen jetzt einmal einen schönen Abschluss dieser Qualifikation einfahren“, sagte Gregoritsch.

Damit würde man sich auch an den Finnen für die bittere Niederlage in Tampere revanchieren. „Wir haben eine Rechnung offen“, betonte auch der 64-jährige Steirer. In Finnland seien viele Dinge gegen das eigene Team gelaufen. „Wir sind sehr ersatzgeschwächt angereist, das haben die Finnen genutzt. Aber am Freitag wird ein anderes österreichisches Team auf dem Platz stehen. Wir müssen von der ersten Minute an zeigen, dass es für sie hier nichts zu holen gibt“, so der ÖFB-Coach.

Die Vorbereitung wurde in Windischgarsten absolviert. Mit dabei war auch Kapitän Flavius Daniliuc, der wie Rapids Emanuel Aiwu im März noch gefehlt hatte. „Abschreiben darf man uns auf keinen Fall. Wir haben es selbst nicht mehr in der Hand, unser Ziel aber noch nicht aufgegeben“, verlautete der Nizza-Legionär. Aufgrund der Konstellation sei es „nicht unrealistisch“, dass Norwegen noch Punkte liegen lassen werde. „Grundsätzlich müssen wir aber zuerst einmal unsere Arbeit erledigen. Das ist der Teil, den wir beeinflussen können. Und dann müssen wir hoffen, dass die anderen patzen.“

Nicht dabei ist Rapids Yusuf Demir, der in der zweiten Juni-Hälfte mit der U19 bei der EM in der Slowakei antritt. Krankheitsbedingt fehlt Austrias Can Keles. Nachnominierung gab es deshalb keine.

(APA)

Bild: GEPA