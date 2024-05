ÖHB-Team blickt gespannt zur WM-Auslosung nach Zagreb

Österreichs Handball-Verband blickt am Mittwochabend (19.30 Uhr) gespannt gen Zagreb. In Kroatiens Hauptstadt werden die Vorrunden der Männer-Weltmeisterschaft 2025 ausgelost, die ÖHB-Auswahl wird dabei wie Co-Gastgeber Kroatien aus Topf zwei gezogen. Bekannt ist, dass Mykola Bilyk und Co. ihre Vorrunden-Partien bei den Titelkämpfen (14. Jänner bis 2. Februar) in der Küstenstadt Porec bestreiten werden. Aus dem ersten Topf sind nur Frankreich und Ägypten mögliche Gegner.

Unangenehme Kontrahenten warten in den Töpfen drei und vier. Polen, Nordmazedonien, Katar bzw. Tunesien oder die Schweiz sind nicht unbedingt Wunschlose der Österreicher, die bei ihren jüngsten beiden WM-Endrunden-Teilnahmen (2019, 2021) den Einzug in die Hauptrunden verpassten. Teamchef Ales Pajovic erhofft „schlagbare Gegner“. „Unser Ziel ist jedenfalls das Weiterkommen und wir freuen uns, dass wir in Porec spielen, wo wir auf viele österreichische Fans hoffen“, meinte der Slowene.

Die WM mit 32 Mannschaften wird in Dänemark, Norwegen und Kroatien ausgetragen. Aus Topf eins werden Deutschland und Dänemark fix in Herning antreten, Norwegen und Schweden sind in Baerum (NOR) im Einsatz. Wie Österreich und Kroatien befinden sich auch Spanien, Portugal, Island und Tschechien im zweiten Topf.

(APA)

Beitragsbild: GEPA