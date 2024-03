ÖHB-Frauen hoffen auf Steigerung im zweiten Norwegen-Test

Vier Tage nach der deutlichen 22:43-Abfuhr in Norwegen hoffen Österreichs Handballerinnen im Rückspiel im Rahmen des Euro Cups am Sonntag (16.00 Uhr) vor heimischem Publikum in Innsbruck auf eine Steigerung. „Da ist Potenzial“, zeigte sich Neo-Teamchefin Monique Tijsterman optimistisch. Gerade die von der Niederländerin forcierte Abwehrarbeit muss gegen den Europameister und WM-Zweiten verbessert werden.

Neun Monate vor Beginn der Heim-EM sind Sonja Frey und Co. in der Innsbrucker Olympiahalle einmal mehr krasser Außenseiter. Nach den Niederlagen gegen die Schweiz und Ungarn im vergangenen Herbst wird der erste Euro-Cup-Sieg wohl weiter auf sich warten lassen. Das Ergebnis ist freilich ohnehin nur zweitrangig.

Tijsterman, Nachfolgerin von Langzeitcoach Herbert Müller, will ihre Prinzipien mit den Spielerinnen weiter vertiefen. „Wir hatten nur drei Trainings vor dem Norwegenspiel, das ist zu wenig“, meinte die Niederländerin.

„Wir wurden ein bisschen ins kalte Wasser geworfen, weil wir halt nicht viel Zeit hatten“, sagte dazu auch Kreisläuferin Josefine Hanfland, bis vor ihrer Hochzeit im Februar als Josefine Huber bekannt. Man dürfe jedenfalls nicht wieder den Fehler begehen, zu „versuchen, das ganze Spiel über das Tempo mit Norwegen mitzugehen, so weit sind wir noch nicht“, stellte die Deutschland-Legionärin klar.

Dass sich Tijstermans Vorstellungen von einer aggressiven, auf Ballgewinne und einfache Treffer ausgerichteten Abwehrarbeit gerade gegen ein absolutes Topteam nicht sofort reibungslos umsetzen lassen, scheint wenig verwunderlich. „Wir hatten gerade mit dem Kreis Probleme. Durch die offensive Abwehr ergeben sich eben Räume für die Kreisläuferinnen“, befand Hanfland. Zu Arbeiten gelte es mittelfristig aber auch an der Physis. „Norwegen kommt brutal über die Physis. Da haben wir noch Defizite, die wir bis zur Euro hoffentlich noch aufarbeiten können.“

(APA)/Bild: GEPA