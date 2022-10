Die österreichischen Handball-Frauen haben in den beiden Test-Heimländerspielen gegen Afrikameister Angola einen Sieg und eine Niederlage verbucht.

Dem knappen 35:34-Erfolg am Freitag in Hollabrunn folgte am Samstag in Wien eine klare 26:33-Niederlage. Kommende Woche stehen für das Team von Herbert Müller in der ersten Phase der WM-Qualifikation zwei Duelle mit Finnland auf dem Programm, zunächst am 3. November in der Südstadt, drei Tage später in Helsinki.

