ÖHB-Frauen unterliegen Spanien klar

Österreichs personell stark veränderte Handball-Frauen haben auch das zweite Testspiel in Ciudad Real verloren.

Einen Tag nach dem knappen 25:26 gegen Argentinien musste sich die Truppe von Teamchefin Monique Tijsterman am Samstag Gastgeber Spanien klar mit 25:32 (9:18) beugen, lieferte dabei in der zweiten Hälfte eine kämpferisch starke Leistung ab. Für Topwerferin Katarina Pandza (7) und Co. war es die Generalprobe vor den entscheidenden Duellen in der WM-Quali.

Am 10. (in Schwechat) und 13. (in Amasya) April stehen die zwei Play-off-Spiele gegen die Türkei im Kampf um das Ticket für die WM 2025 an. Dann sollten Tijsterman durch die Rückkehr arrivierter Spielerinnen auch wieder mehr personelle Optionen offenstehen. „Im Hinblick auf das WM-Playoff war das heutige Spiel eine wichtige Erfahrung“, betonte Tijsterman, die angesichts des Umbruchs aber auch Geduld einforderte: „Wir brauchen noch Zeit.“

(APA)/Bild: GEPA