ÖHB-Frauen unterliegen Spanien

Österreichs Handball-Frauen-Nationalteam hat am Freitag bei der Carpati Trophy in Bistrita gegen Spanien eine 27:32-(12:15)-Niederlage kassiert. Beste ÖHB-Werferinnen waren Johanna Schindler und Patricia Kovacs mit jeweils sechs Treffern. Zum Turnier-Auftakt hatte es für Österreich am Donnerstag ein 32:32 gegen Gastgeber Rumänien gegeben, zum Abschluss geht es am Samstag gegen Serbien.

Gegen Spanien, den Vizeweltmeister von 2019, hielten die Österreicherinnen lange gut mit, wenige Minuten vor Schluss stand es noch 26:26. „Wir müssen aus diesem Spiel lernen, müssen abgezockter sein und effektiver die Stärken des Gegners zunichte machen“, resümierte Teamchef Herbert Müller, der auf die verletzten Stammkräfte Stefanie Kaiser, Katarina Pandza und Sonja Frey verzichten musste. Zudem wurde Johanna Reichert wegen einer Knöchelblessur geschont.

(APA) / Bild: GEPA