ÖHB-Goalie Bauer geht mit Porto nach Saisonabbruch leer aus

Österreichs Handball-Teamtormann Thomas Bauer geht mit seinem Club FC Porto leer aus. Die portugiesische Liga beschloss am Donnerstag den Abbruch und die Annullierung der Saison aufgrund des Coronavirus, der Tabellenführer nach dem Grunddurchgang bleibt damit unbelohnt.

Die Liga wird in der kommenden Saison von 14 auf 16 Mannschaften aufgestockt, der Champions-League-Platz geht an Porto. Der 34-jährige Bauer, dessen Vertrag im Sommer ausläuft, hatte in der Vorsaison mit Porto den ersten Meistertitel seiner Karriere geholt.

