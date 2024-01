ÖHB-Profi Wagner übt Kritik: „Schade, dass das deutsche Publikum uns auspfeift“

Das ÖHB-Team musste sich am Mittwoch bei der Handball-EM gegen Island mit 24:26 (8:14) geschlagen geben. Damit haben Mykola Bilyk und Co. keine Chance mehr auf das Spiel um Platz fünf. Bei einem Sieg hätte Österreich in jedem Fall das Spiel um Platz fünf erreicht und sogar noch eine Möglichkeit auf das Halbfinale gehabt. Nach der Partie äußerten sich Teamchef Ales Pajovic und Kreisläufer Tobais Wagner im ORF-Interview über die Niederlage gegen Island.

Trotz der abschließenden Enttäuschung zog Teamchef Ales Pajovic ein erstes positives Resümee. „Wir haben alles probiert und hatten in den letzten Minuten in Überzahl die Chance auf die Führung. Aber Respekt an meine Mannschaft, sie hat alles gegeben“, betonte der Slowene.

Kreisläufer Wagner übt Kritik

ÖHB-Spieler Tobias Wagner wirkte nach der zweiten Niederlage in Folge geknickt. „Natürlich sind wir enttäuscht, dass es so gelaufen sind. Die erste Hälfte war die mit Abstand schlechteste von uns im ganzen Turnier, aber mit dem Kampf in der zweiten Hälfte können wir zufrieden sein.“ Kritik vom Kreisläufer gab es an den Zuschauern in Köln. „Schade, dass das deutsche Publikum unsere Leistung nicht wertschätzt und uns auspfeift – wahrscheinlich weil sie wissen, dass sie gegen uns mehr Glück als Verstand gehabt haben“, sagte Wagner. Deutschland hatte gegen die Österreicher am Samstag im Finish ein 22:22-Remis gerettet.

(APA)

Beitragsbild: GEPA