ÖHB-Routinier Weber wechselt zu Olympiakos

via

via Sky Sport Austria

Nationalteamroutinier Robert Weber wechselt laut Angaben des Österreichischen Handball-Verbandes zum griechischen Meister Olympiakos Piräus.

Der 36-jährige Rechtsaußen hatte in den vergangenen 14 Jahren in Deutschland gespielt, war 2014/15 Torschützenkönig und 2016 mit dem SC Magedburg Pokalsieger. Zuletzt spielte er in der zweiten Liga bei Nordhorn-Lingen.

Bei Piräus trifft Weber auf seinen langjährigen Nationalmannschaftskollegen Thomas Bauer, der Tormann hat seinen Vertrag um ein Jahr verlängert.

(APA)

Beitragsbild: GEPA