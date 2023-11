ÖHB-Team testet vor der EM gegen Slowenien und Island

Österreichs Handball-Nationalteam der Männer absolviert seine letzten Tests für die EM im Jänner in Deutschland gegen Slowenien und Island. Das gab der ÖHB am Dienstag bekannt. Die EM-Vorbereitung des Teams von Ales Pajovic beginnt bereits Ende Dezember mit einem Camp in dessen Heimat Slowenien. In einem ersten Test in Slovenj Gradec geht es am 29. Dezember gegen die Slowenen. Danach folgen am 6. Jänner in Schwechat und am 8. Jänner in Linz zwei Partien gegen Island.

Da die deutsche Bundesliga aufgrund der Heim-EM zwischen Weihnachten und Neujahr pausiert, kann Teamchef Pajovic bereits in dieser Phase auf seinen gesamten Kader zurückgreifen. „Wir haben uns bewusst für spielstarke Topnationen in der Vorbereitung entschieden. Slowenien und Island spielen beide einen sehr schnellen Handball und verfügen über individuell herausragende Spieler“, erklärte ÖHB-Sportdirektor Patrick Fölser. Die Slowenen waren 2004 mit Pajovic als Spieler EM-Zweiter. Bei der EM 2020 gab es Rang vier. Island war 2010 in Österreich EM-Dritter.

Nach der Generalprobe gegen die Nordeuropäer in Linz geht es für die ÖHB-Auswahl nach Mannheim, wo sie in der 13.200 Zuschauer fassenden SAP Arena ihre EM-Gruppenspiele bestreiten wird. Gegner sind Rumänien (12. Jänner), Kroatien (14. Jänner) und Favorit Spanien (16. Jänner). „Unsere Vorrundengruppe bei der EURO ist hochkarätig besetzt, und so war es für uns wichtig, dass wir schon in der Vorbereitung gegen absolute Spitzenteams testen können“, sagte Fölser.

(APA) / Bild: Imago