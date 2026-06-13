ÖHB-Teamspieler Herburger erneut im Champions-League-Finale

Handball-Nationalteamspieler Lukas Herburger greift erneut nach seinem ersten Champions-League-Titel.

Der Vorarlberger in Diensten des deutschen Vizemeisters Füchse Berlin erreichte am Samstag mit einem 40:35 (19:17) gegen Erzrivale Magdeburg wie im Vorjahr beim Final Four in Köln das Endspiel, in dem am Sonntag (18.00 Uhr) Rekordsieger Barcelona wartet. 2025 hatten die Berliner, die die Trophäe noch nie gewonnen haben, mit Herburger das Finale gegen Magdeburg verloren.

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