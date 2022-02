ÖOC-Skispringerinnen im Abschlusstraining leicht verbessert

Im Abschlusstraining der Skispringerinnen für den Olympia-Bewerb am Samstag (11.45 Uhr MEZ) in Zhangjiakou haben sich die Österreicherinnen leicht verbessert gezeigt. In den beiden Durchgängen kam Daniela Iraschko-Stolz auf die Ränge 13 und 10, Eva Pinkelnig auf 21 und 9 sowie an ihrem ersten Trainingstag Lisa Eder zweimal auf 11. Sophie Sorschag wurde am Freitag erst in China erwartet, sie wird erst eine Stunde vor dem Bewerb im Probedurchgang in die Spur gehen.

In Abwesenheit der Oberösterreicherin Jacqueline Seifriedsberger und vor allem der Salzburger Weltcup-Führenden Sara Marita Kramer wegen Corona-Infektionen landete zunächst Katharina Althaus mit einem 104,5-m-Sprung (Tageshöchstweite) auf Rang eins, den zweiten Versuch ließ die Deutsche aus. Da brachten 102 m die Slowenin Ursa Bogataj an die Spitze. Die Österreicherinnen hatten ihr Topweiten im zweiten Durchgang mit 92 (Eder), 93,5 (Iraschko) und 96,0 m (Pinkelnig).

(APA)

Artikelbild: GEPA