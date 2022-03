ÖOC-Team beendet Europäische Olympische Jugendspiele mit zehn Medaillen

Österreichs Team bei den Europäischen Olympischen Jugendspielen in Finnland hat zehn Medaillen geholt – fünf in Gold, drei in Silber und zwei in Bronze.

Am Freitag kamen noch je zwei Gold- und Silbermedaillen dazu. Einen Doppelsieg gab es im Alpin-Parallelbewerb durch Victoria Olivier und Natalie Falch, in der Mixed-Staffel der Kombination setzten sich Lisa Hirner, Annalena Slamik, Severin Reiter und Samuel Lev durch, zu Rang zwei reichte es auch im Skisprung-Mixed-Bewerb.

Olivier setzte sich in Vuokatti im Finale 1/100 Sekunde vor ihrer Landsfrau durch. Die Vorarlbergerin hatte schon Slalom-Bronze und Gold mit dem Mixed-Team geholt und ist damit die erfolgreichste rot-weiß-rote Teilnehmerin bei diesem Großereignis für Nachwuchs-Sportler. Bei den Burschen war Skispringer Jonas Schuster noch erfolgreicher. Der 18-Jährige hatte sich bereits Gold in Einzel und Teambewerb gesichert, nun stand er auch im der Mixed-Equipe. Ebenso mit dabei waren Louis Obersteiner, Julia Mühlbacher und Sophie Kothbauer.

(APA).

