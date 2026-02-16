ÖOC-Zweierbobs nach erstem Tag auf den Rängen 11 und 21

Die österreichischen Schlitten liegen zur Halbzeit des olympischen Zweierbob-Bewerbs der Männer in Cortina d’Ampezzo außerhalb der Top Ten. Markus Treichl/Daniel Bertschler haben als Elfte 1,75 Sekunden Rückstand auf die Spitze, Jakob Mandlbauer/Daiyehan-Obafemi Nichols-Bardi lagen auf Rang 21. In der Entscheidung am Dienstag mit den Läufen drei (19.00 Uhr) und vier (21.05 Uhr) steuern die deutschen Bobs wie schon vor vier Jahren in Peking auf einen Dreifachsieg zu.

Treichl hat dank der fünftbesten Zeit im zweiten Lauf gute Chancen, in seinem fünften Olympiarennen erstmals in die Top Ten zu fahren. Ein einziges Hundertstel fehlt auf Rang zehn. Olympia-Debütant Mandlbauer hofft, mit einem guten dritten Durchgang noch die Qualifikation für die besten 20, die Lauf vier bestreiten, zu schaffen.

Klar auf Goldkurs liegen die Topfavoriten Johannes Lochner/Georg Fleischhauer. Lochner war mit Start- und Bahnrekord im ersten Lauf eine Klasse für sich, auch im zweiten der Schnellste und greift nach zweimal Silber 2022 in Peking nach seinem ersten Olympiasieg. Der 35-jährige Bayer geht mit dem großen Vorsprung von 0,80 Sekunden auf den vierfachen Olympiasieger und 18-fachen Weltmeister Francesco Friedrich mit Anschieber Alexander Schuller in den zweiten Tag. Adam Ammour/Alexander Schaller komplettieren die deutsche Dreifachführung (+1,24). Lochner/Fleischhauer hatten in diesem Winter alle sechs Weltcup-Zweier, die sie gemeinsam bestritten haben, gewonnen.

(APA)

Beitragsbild: Imago