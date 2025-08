Oermann-Verletzung: Sturm gibt Update

Der SK Sturm Graz hat nach umfangreichen Untersuchungen „leichte Entwarnung“ bei Tim Oermann vermeldet.

Der von Bayer Leverkusen ausgeliehene Innenverteidiger habe bei einem Foul von Samuel Adeniran im Spiel gegen den LASK (2:0) am Freitag keine gröberen Verletzungen erlitten und komme mit einer starken Prellung am Bein davon. Wann der Neuzugang wieder einsatzfähig ist, ist ungewiss. Zumindest den Bundesliga-Schlager am Sonntag gegen Rapid (ab 16:30 Uhr live auf Sky Sport Austria – streame mit Sky X!) dürfte der Deutsche aber verpassen.

„Glücklicherweise haben sich die ersten Befürchtungen für Tim Oermann nicht bestätigt, nichtsdestotrotz müssen wir die nächsten Tage abwarten, um evaluieren zu können, ab wann er wieder voll einsatzfähig ist“, sagt Sturms Geschäftsführer Sport Michael Parensen.

Die Szene im Video

