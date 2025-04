Österreich bei Eishockey-WM ohne einige Salzburg-Stürmer

Während sich Österreichs Eishockey-Nationalteam in Linz für das zweite Testspiel gegen Weltmeister Tschechien am Samstag (17.30) vorbereitete, sorgten Meldungen aus Salzburg für Unruhe. Laut einem Bericht der Salzburger Nachrichten sagten einige Spieler des Meisters für die Weltmeisterschaft ab 9. Mai in Stockholm ab.

Die SN berichteten von Absagen mehrerer Spieler und nannten Benjamin Nissner und Mario Huber. Hinter der offiziellen Begründung Verletzung, Überlastung oder familiäre Gründe würde Kritik an Art und Taktik von Teamchef Roger Bader stehen.

Bader bestätigte die Absagen von Nissner, Huber und Ali Wukovits, die allerdings nicht neu seien. „Nissner und Huber haben mir schon im Jänner und Februar persönlich gesagt, dass sie bei der WM aus privaten Gründen nicht dabei sein werden“, gab der Teamchef bekannt. Wukovits sei angeschlagen. Bader glaube nicht, dass die Absagen mit seiner Person zu tun hätten.

(APA) Foto: GEPA