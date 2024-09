Österreich-Bezwinger Nordkorea und Japan im U20-WM-Finale

Österreichs U20-Frauen-Fußball-Nationalteam ist im Achtelfinale der WM in Kolumbien womöglich am späteren Weltmeister Nordkorea gescheitert.

Die Nordkoreanerinnen zogen am Mittwoch mit einem 1:0-Erfolg über die USA in Cali ins Endspiel ein und haben damit nach wie vor die Chance auf den dritten Titelgewinn der Verbandsgeschichte. Als letzte Hürde warten die in der Gruppenphase gegen die ÖFB-Elf siegreich gebliebenen Japanerinnen nach einem 2:0-Triumph gegen die Niederlande.

Österreich hatte gegen Nordkorea auch aufgrund eines frühen Ausschlusses mit 2:5 den Kürzeren gezogen. Beim 0:2 gegen Japan zuvor hatte die ÖFB-Elf deutlich weniger Chancen gehabt. Die Japanerinnen kämpfen um ihren zweiten U20-WM-Titel. Das Finale geht am Sonntag in Bogota über die Bühne. Bereits am Samstag treffen die beiden Halbfinal-Verlierer im Spiel um Platz drei aufeinander.

(APA) / Bild: FIFA