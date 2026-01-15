Österreich-Gegner Spanien und Frankreich mit EM-Auftaktsiegen

Die Handballer aus Spanien sind mit einem mühevollen Sieg in die EM und die österreichische Gruppe A gestartet.

Der zweimalige Europameister, weiterer starker Vorrundengegner des ÖHB-Teams, setzte sich am Donnerstag im dänischen Herning mit 29:27 (19:15) gegen Serbien durch und machte einen ersten Schritt in Richtung Hauptrunde. Mit Österreich bekommen es die Iberer im zweiten Gruppenspiel am Samstag zu tun.

Ian Tarrafeta war mit sechs Toren bester Werfer der Spanier, die ihren dritten EM-Titel nach 2018 und 2020 jagen. Nach einem starken Start und einer schnellen Vier-Tore-Führung ließ die Mannschaft von Trainer Jordi Ribera lange keine Spannung aufkommen, musste in der Schlussphase aber noch einmal zittern.

Souveräner als Spanien: Start nach Maß für Frankreich

Titelverteidiger Frankreich legte derweil einen Start nach Maß hin. Der Mitfavorit um Star Dika Mem gewann zum Auftakt in Oslo deutlich mit 42:28 (20:14) gegen Tschechien. Rückraumspieler Mem, der im Sommer 2027 vom FC Barcelona zum deutschen Meister Füchse Berlin wechseln wird, erzielte drei Treffer für den viermaligen Europameister. Die weiteren französischen Gegner in Vorrundengruppe C sind die Ukraine (Samstag) und Co-Gastgeber Norwegen (Montag).

