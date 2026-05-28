Österreich im globalen Scouting: Wo die Bundesliga im Wettbewerb steht

Transfers im Fußball werden mittlerweile über Jahre hinweg sukzessive geplant und entscheiden sich an Orten, die mit der österreichischen Bundesliga auf den ersten Blick wenig zu tun haben.

Während Topligen wie die Premier League oder die Deutsche Bundesliga den internationalen Markt systematisch durchdringen, agieren viele Klubs in Österreich im globalen Scouting noch vergleichsweise zurückhaltend. Doch hinter den Kulissen befindet sich das System im Umbruch. „Die österreichische Bundesliga ist längst kein Nachzügler mehr, sondern ein dynamischer Entwicklungsmarkt und international als Sprungbrett-Liga etabliert„, äußert Nino Rauch, Leiter der Scouting-Abteilung des SK Rapid, gegenüber Sky.

Österreich als Ausbildungsliga – mit klaren Grenzen

Die österreichische Bundesliga hat sich in den vergangenen Jahren stark als Ausbildungsliga etabliert. Junge Spieler wie Dominik Szoboszlai, Erling Haaland oder Sadio Mané werden entwickelt und später gewinnbringend in größere Ligen transferiert. „Topklubs aus England, Deutschland, Frankreich und Italien haben unsere Liga fest auf dem Radar„, so Rauch.

Dabei konzentrieren sich viele Klubs traditionell auf Märkte, die strukturell näher liegen. Regionen wie Osteuropa, der Balkan oder Teile Afrikas sind leichter zugänglich und finanziell kalkulierbarer.

Deutlich komplexer gestaltet sich hingegen der Zugang zu Südamerika, obwohl dort einige der größten Talente im Weltfußball heranwachsen. Lange Distanzen, intransparente Transferstrukturen und kulturelle Unterschiede machen Engagements dort riskanter, besonders für Vereine mit begrenzten Ressourcen. „Südamerika ist ein faszinierender, aber sehr komplexer und risikoreicher Markt„, sagt Rauch.

Salzburg zeigt, wie globales Scouting funktioniert

Eine klare Ausnahme innerhalb Österreichs bildet der FC Red Bull Salzburg. Der ehemalige Serienmeister hat früh erkannt, wie wichtig ein globales Scoutingnetzwerk ist, und setzt konsequent auf eine internationale Strategie. Junge Spieler aus unterschiedlichsten Regionen werden gezielt verpflichtet und weiterentwickelt, bevor sie den nächsten Karriereschritt in eine Topliga machen.

Dieses Modell steht exemplarisch für eine Entwicklung, die den internationalen Fußball zunehmend prägt: den Übergang von isolierten Transfers hin zu systematischer, global organisierter Talentbeschaffung.

Doublesieger LASK und der moderne Fußball

Was lange als Salzburger Alleinstellungsmerkmal galt, ist mittlerweile kein Geheimnis mehr in der Bundesliga. Der LASK hat eindrucksvoll bewiesen, dass auch andere Klubs in Österreich in der Lage sind, modernen Fußball nicht nur zu verstehen, sondern ihn konsequent umzusetzen. Der Linzer Doublesieger steht aktuell als lebendes Beispiel dafür, was passiert, wenn ein Verein intern klare Strukturen aufbaut und dabei auch international denkt.

Früher war Salzburg in Österreich der einzige Klub, der auf dem europäischen Parkett wirklich mitgespielt hat. Mittlerweile haben andere Vereine aufgeholt, und der LASK gehört zu jenen, die diesen Schritt am konsequentesten gemacht haben. Ein Teil dieses Wegs führt dabei auch über internationale Partnerschaften, die weit über klassische Transferbeziehungen hinausgehen.

Rapid holt auf

Auch beim SK Rapid zeigt sich dieser Wandel. Während der Kader früher stark national geprägt war, setzt der Klub zunehmend auf ein erweitertes internationales Scoutingnetzwerk und verpflichtet gezielt Legionäre – etwa aus Frankreich, Spanien oder Skandinavien. Neben sportlichen Aspekten spielt dabei auch der Wiederverkaufswert eine entscheidende Rolle. „Unser Scouting hat sich klar professionalisiert und internationalisiert. Wir suchen strikt nach Spielerprofilen, die zu unserer Spielphilosophie passen„, erklärt Rauch.

Dabei bleibe jedoch die Balance entscheidend, denn der österreichische Markt bleibe das Fundament – von der Akademie bis zur Bundesliga, so der Head of Scouting.

Ein Beispiel ist Isak Jansson, der für 250.000 Euro aus der spanischen zweiten Liga kam und nach kurzer Zeit für eine hohe Millionensumme weiterverkauft wurde. Eine immer größere Rolle spielt dabei auch das Datenscouting. Moderne Plattformen und Datenbanken ermöglichen es Vereinen, Spieler zu identifizieren, die von größeren Klubs noch nicht entdeckt wurden. Damit entstehen neue Marktchancen – gerade für Teams mit begrenztem Budget.

Multi-Club-Ownership als Treiber des Wandels

Ein zentraler Treiber dieser Entwicklung sind sogenannte Multi-Club-Ownership-Modelle. Dabei befinden sich mehrere Vereine unter der Kontrolle derselben Eigentümergruppe und arbeiten strategisch zusammen. Diese Konstrukte haben sich in den vergangenen Jahren stark verbreitet und prägen den modernen Fußball immer stärker.

Ihr Vorteil liegt vor allem in der Bündelung von Ressourcen. Scouting-Abteilungen werden vernetzt, Daten geteilt und Spieler innerhalb des Systems gezielt entwickelt und transferiert. Für kleinere Vereine kann dies einen Zugang zu internationalen Märkten ermöglichen, der alleine oft kaum zu realisieren wäre. Gleichzeitig sind solche Modelle nicht unumstritten, da sie Fragen nach Abhängigkeiten, Machtverhältnissen und der sportlichen Fairness aufwerfen.

Kooperation statt Kontrolle: Neue Wege im Scouting

Neben diesen klar strukturierten Eigentümermodellen entstehen jedoch zunehmend flexiblere Formen der Zusammenarbeit, die ohne direkte Besitzverhältnisse auskommen. Statt Klubs zu kaufen, setzen diese Ansätze auf Kooperation, Wissensaustausch und Netzwerkbildung. Genau in diesem Spannungsfeld bewegt sich auch ein Modell, das zunehmend Aufmerksamkeit erregt und für Österreich besonders interessant sein könnte.

Im Zentrum dieses Ansatzes steht auch ein differenzierter Blick auf den südamerikanischen Markt. Für Scouts ist der Kontinent längst kein einheitlicher Talentpool, sondern ein vielfältiges Fußballökosystem. Während Brasilien für seine dynamische und physische Spielweise bekannt ist, gilt Argentinien und Uruguay als besonders technisch und wettkampforientiert. Gleichzeitig entstehen in Ländern wie Ecuador oder Kolumbien immer wieder Spielerprofile, die in Europa bislang weniger im Fokus standen.

Albion FC als Brücke nach Südamerika

Der uruguayische Traditionsverein Albion FC verfolgt einen modernen Ansatz, der ihn in eine besondere Rolle bringt. Der Klub, der älteste Uruguays, versteht sich heute als Ausbildungs- und Entwicklungsverein mit klarem internationalem Fokus. Im Zentrum steht die Idee, Talente früh zu identifizieren, sie strukturiert zu fördern und gezielt auf den internationalen Markt vorzubereiten.

Außerdem gehört der Klub auch zum Pioneer-Klub (wie z.B. der First Vienna FC), einer internationalen Vereinigung der jeweils ältesten Fußballklubs aller Länder. Durch ihn können Kooperationen entstehen, Turniere ausgetragen und Bündnisse geschaffen werden.

Albion verbindet klassische südamerikanische Fußballkultur mit modernen Methoden wie datenbasiertem Scouting, klaren Entwicklungsstufen und einem weit verzweigten internationalen Netzwerk. Die strategische Positionierung des Klubs ist dabei besonders interessant: Albion versteht sich als Brücke zwischen Südamerika und Europa. Für den LASK ist genau das der Grund, warum ein strategischer Austausch mit den Uruguayern Sinn ergibt.

Der LASK und neue Formen der Zusammenarbeit

Für europäische Vereine kann ein solcher Partner den Zugang zu einem Markt erleichtern, der enormes Potenzial bietet, aber gleichzeitig schwer zu erschließen ist. Genau in dieser Funktion wird Albion auch aus österreichischer Sicht relevant.

Vor allem die Verbindung zum LASK zeigt, in welche Richtung sich Kooperationen künftig entwickeln könnten. Im Vordergrund steht aktuell kein konkreter Transfer, sondern ein strategischer Austausch von Wissen, Marktverständnis und Scoutingansätzen. Diese Form der Zusammenarbeit deutet darauf hin, dass österreichische Vereine beginnen, neue Wege zu gehen und sich stärker international zu vernetzen.

Pioneros: Wo internationale Kontakte entstehen

Ein wichtiger Bestandteil dieses Modells ist das sogenannte Pioneros-Turnier, das von Albion organisiert wird. Dabei handelt es sich um ein internationales Nachwuchsturnier, das weit über den sportlichen Wettbewerb hinausgeht. Es dient als Plattform für Talente, als Treffpunkt für Scouts und als Ausgangspunkt für neue Kontakte.

Oft entstehen hier jene erste Verbindungen, die später den Weg eines Spielers nach Europa ebnen. In einer Zeit, in der Sichtbarkeit und Netzwerke zunehmend entscheidend sind, gewinnen solche Formate immer stärker an Bedeutung.

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Der Wandel im modernen Scouting

All diese Entwicklungen zeigen, wie sehr sich das Scouting im Fußball verändert hat. „Das reine fußballerische Vermögen reicht nicht mehr – wir suchen Spieler mit hoher kognitiver Schnelligkeit, Pressing-Resistenz und Entscheidungsstärke unter Druck„, erklärt Rauch. Wo früher einzelne Scouts Spieler vor Ort beobachtet haben und Transfers kurzfristig abgewickelt wurden, dominieren heute globale Netzwerke, datenbasierte Vorauswahl und klar definierte Entwicklungsstrategien.

Ein moderner Ansatz zeigt sich etwa bei Brighton & Hove Albion. Der Premier-League-Klub hat sich mit gezieltem Scouting in Südamerika etabliert – allerdings mit einem klaren Profil. Gesucht werden nicht einfach die besten Spieler, sondern jene, die exakt zum eigenen Spielstil passen. Im Fokus stehen technische Fähigkeiten und Entscheidungsschnelligkeit unter Druck, unterstützt durch detaillierte Datenanalysen.

Ein Blick nach Europa zeigt, dass dieses Modell kein Einzelfall ist. Klubs wie Benfica haben sich als Drehscheibe für südamerikanische Talente etabliert und verbinden Scouting mit wirtschaftlicher Strategie. Spieler werden früh verpflichtet, weiterentwickelt und später gewinnbringend an Topklubs transferiert.

Zusätzliche Brisanz erhält das Thema auch sportlich: Mit Argentinien und möglicherweise auch Uruguay warten bei der kommenden WM Gegner aus genau jenen Regionen, die im internationalen Scouting als besonders talentreich gelten.

Österreichs Chance liegt im Netzwerk

Für österreichische Vereine liegt genau hier eine Chance. Im internationalen Wettbewerb lassen sich finanzielle Unterschiede kaum ausgleichen – sehr wohl aber strukturelle. Wer sein Scouting klar definiert, datenbasiert arbeitet und internationale Partnerschaften nutzt, kann sich auch ohne großes Budget einen entscheidenden Vorteil verschaffen.

Der Aufbau von Netzwerken, der Zugang zu neuen Märkten und das Verständnis für moderne Scoutingprozesse könnten langfristig den entscheidenden Unterschied machen.

Am Ende entscheidet im Transfergeschäft längst nicht mehr nur die Höhe eines Budgets. Immer häufiger sind es die Verbindungen im Hintergrund, die darüber bestimmen, welcher Klub Zugriff auf die spannendsten Talente bekommt.

(Red./Jakob Eberle) / Beitragsbild: Albion FC