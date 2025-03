Österreich in Europacup-Saison 26/27 mit fünf Klubs dabei

Die österreichische Fußball-Bundesliga stellt auch in der Saison 2026/27 fünf Vertreter in den Fußball-Europacupbewerben. Durch den Einzug von Rapid ins Viertelfinale der Conference League sowie das Ausscheiden von Clubs aus Ländern unmittelbarer Konkurrenten in der UEFA-Fünfjahreswertung steht seit Donnerstag fest, dass Österreich nicht mehr aus den Top 15 fliegen kann.

Derzeit liegt die heimische Liga an der 13. Stelle, eine Rangverbesserung ist selbst dann nicht mehr möglich, wenn Rapid alle Partien inklusive Finale gewinnen sollte – der Vorsprung des Zwölften Norwegen ist zu groß. Dafür ist ein Rückfall hinter den aktuellen 14. Schottland möglich, dies wäre jedoch für die Einstiegstermine der österreichischen Vereine unerheblich. Sollte man allerdings auch vom 15. Polen überholt werden, hätte dies zur Folge, dass der Meister 2026 in der Champions-League-Quali schon in der zweiten Runde und nicht erst im Play-off beginnt.

Schottland ist noch durch die Glasgow Rangers vertreten, die es im Europa-League-Viertelfinale mit Athletic Bilbao zu tun bekommen. Sollten die Rangers beide Partien für sich entscheiden und Rapid gegen Djurgarden mit zwei Niederlagen ausscheiden, wäre Österreich nur noch 14.

Polen im Rennen mit Österreich nur mit Mini-Chance

Polen ist in der Conference League mit Legia Warschau (gegen Chelsea) und Jagiellonia Bialystok (gegen Betis Sevilla) am Start. Allein schon aufgrund der Qualität der Gegner erscheint es unrealistisch, dass Österreich noch eingeholt werden kann. Dazu wären bei zwei Rapid-Niederlagen im Viertelfinale drei polnische Siege und ein Unentschieden nötig.

Bei einer österreichischen Endplatzierung in der Fünfjahreswertung auf Rang 13 oder 14 würde der heimische Meister im Sommer 2026 im Champions-League-Play-off einsteigen und hätte damit zumindest eine Teilnahme an der Europa-League-Ligaphase sicher. Der Vizemeister würde in der zweiten Champions-League-Quali-Runde beginnen, der Cupsieger in der dritten Europa-League-Quali-Runde und die beiden weiteren ÖFB-Starter jeweils in der zweiten Conference-League-Quali-Runde – genauso, wie es im kommenden Sommer der Fall sein wird.

Den Champions-League-Fixplatz hat Österreich verloren, und daran wird sich wohl so schnell nichts ändern. Der dafür maßgebliche Platz zehn ist weit entfernt, zudem zeigt die ÖFB-Tendenz nach unten. In dieser Saison liegt man aktuell nur auf Platz 16.

