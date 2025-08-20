Österreich in nächster WM-Quali-Runde wieder gegen Oranje

Österreichs Basketball-Nationalteam der Männer bekommt es in der ersten Hauptrunde der Qualifikation für die WM 2027 wieder mit den Niederlanden zu tun.

Im letzten Spiel der zweiten Vor-Qualirunde feierte Oranje am Mittwoch im abschließenden Spiel der Österreich-Gruppe einen 97:70-Heimsieg über Bulgarien und sicherte sich damit Platz eins vor den bereits zuvor fix weitergekommenen Österreichern.

In der ersten Hauptrunde der Qualifikation trifft Österreich ab Ende November in einer Gruppe neben den Niederlanden auch auf Lettland und Polen. Die besten drei Teams steigen in die nächste und letzte Qualirunde auf. In der Vor-Quali mussten sich Jakob Pöltl und Co. den Niederländern auswärts mit 64:65 geschlagengeben, zuhause feierte man einen klaren 83:70-Erfolg.

