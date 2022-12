Österreich kassiert bei U20-WM gegen Kanada dritte hohe Pleite in Folge

Österreichs U20-Eishockeyteam hat bei der WM in Kanada im dritten Spiel die dritte hohe Niederlage bezogen. Die ÖEHV-Auswahl musste sich am Donnerstag in Halifax Titelverteidiger Kanada mit 0:11 geschlagen geben. Nach den Debakeln gegen Schweden (0:11) und Tschechien (0:9) war erwartungsgemäß auch das Gastgeberteam eine Nummer zu groß. Damit ist den österreichischen Nachwuchsspielern auch im dritten Spiel kein einziges Tor gelungen.

Zum Abschluss der Gruppe A geht es für die Mannschaft von Cheftrainer Kirk Furey am Freitag (22.30 Uhr) im Scotiabank Centre gegen Deutschland, das gegen Kanada mit 2:11 unter die Räder gekommen ist. Der erste rot-weiß-rote Sieg bei einer U20-A-WM würde, falls er in der regulären Spielzeit gelingt, den erstmaligen Klassenerhalt und Einzug ins Viertelfinale bringen. Bei einer Niederlage hat Österreich in der Relegation am 2., 4. und falls nötig 5. Jänner in einer „best of three“-Serie gegen den Letzten der Gruppe B eine zweite Chance auf den Klassenerhalt.

(APA) / Bild: Imago