Österreich-Match für Moldau-Teamchef „mehr als ein Freundschaftsspiel“

Serghei Clescenco, Fußball-Teamchef der Republik Moldau, hat vor dem Test am Donnerstag in der Raiffeisen Arena gegen Österreich die Bedeutung dieser Partie für seine Mannschaft hervorgehoben. „Wir freuen uns auf das Spiel gegen ein interessantes Team. Für uns ist es mehr als ein Freundschaftsspiel, wir wollen schauen, wo wir stehen. Wir hoffen, dass unser Sieg zuletzt gegen die Polen kein Einzelfall war“, erklärte der 51-Jährige am Mittwoch in Linz.

Auch dank des überraschenden Heim-3:2 gegen Robert Lewandowski und Co. liegen die Moldauer in der EM-Qualifikationsgruppe E an der dritten Stelle. Am kommenden Sonntag steht das Quali-Auswärtsmatch gegen die Färöer auf dem Programm. In beiden Partien wird Spartak-Moskau-Verteidiger Oleg Reabciuk, mit einem Marktwert von vier Millionen Euro der mit Abstand teuerste Moldau-Kicker, aus persönlichen Gründen fehlen.

Selbst wenn Reabciuk dabei gewesen wäre, hätte dies nichts an der klaren Favoritenrolle der ÖFB-Auswahl geändert. „Österreich hat eine sehr gute Mannschaft, es gibt sehr viele Spieler, die schon seit längerer Zeit zusammen spielen. Sie haben eine gute Balance zwischen alten und jungen Spielern, sehr schnelle Angreifer, sie lieben es zu kombinieren“, sagte Clescenco über die Truppe von Teamchef Ralf Rangnick.

Rangnick verrät: So spielt Österreich gegen Moldau

(APA)

Bild: GEPA