Österreich mit fast gleicher Bilanz von 2022 in Olympia-Endspurt

Österreichs Olympia-Team in Mailand/Cortina hält vor der Schlusswoche der Spiele bei vier Gold-, sechs Silber- und drei Bronzemedaillen und damit der fast exakt gleichen Bilanz wie zum gleichen Zeitpunkt bei den Olympischen Spielen 2022 in Peking.

Vor vier Jahren hatte diese Zwischenbilanz 4/6/4 gelautet. Am Ende stand 7/7/4 im Medaillenspiegel, es kamen also noch vier Medaillen dazu. Mehr als diese gesamt 18 gab es in der ÖOC-Geschichte nur 2006 in Turin mit 23 Medaillen, jedoch bei nur 84 Bewerben.

Mehr Medaillen im Olympia-Finish?

Damals gab es im Gegensatz zu vor vier Jahren einen fulminanten Endspurt in Rot-Weiß-Rot. Vor der finalen Woche hatte die ÖOC-Equipe mit 4/5/1 bei freilich bis dahin nur 49 Bewerben schwächer als aktuell abgeschnitten, ließ dann aber auf die ÖOC-Rekordmarke von 9/7/7 bei fünfmal Gold noch 15 Medaillen folgen.

2018 in Pyeongchang (am Ende 5/3/6) kamen in der Finalwoche vier Medaillen dazu, 2014 in Sotschi (4/8/5) gleich zehn. 2010 in Vancouver hatte es vor den letzten sieben Tagen mit acht erst die Hälfte der Endausbeute von 4/6/6 gegeben.

(APA) / Bild: Imago