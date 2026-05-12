Österreich muss auf Weg zur WM die Hürde Polen nehmen

Auf dem Weg zum WM-Turnier 2027 in Deutschland müssen Österreichs Handball-Männer eine hohe Hürde nehmen. Im Play-off baut sich Polen als Gegner auf, das Hinspiel bestreiten Mykola Bilyk und Co. am Mittwoch (18.00 Uhr/live ORF Sport+) im Sportpark Graz. „Wir müssen als Mannschaft auf Topniveau spielen“, sagte Linksaußen Sebastian Frimmel vor dem Aufeinandertreffen mit den Polen, die bei den jüngsten drei WM-Turnieren immer dabei waren.

WM-Stammgast will auch Österreich bleiben. „Unser Ziel ist immer, uns zu qualifizieren. Es ist für uns Normalität geworden, bei Großereignissen dabei zu sein“, meinte Frimmel. Der Legionär des ungarischen Champions-League-Clubs Szeged war bei der Teamwoche im März aufgrund einer Knieverletzung nicht dabei, ist nun wieder fit. Österreich tritt mit der stärksten Formation an. Polen setzt auf einen starken Block vom heimischen Spitzenclub KS Kielce, Kreisläufer Kamil Syprzak steht bei Paris Saint-Germain unter Vertrag.

Spanische Trainer am Ruder

Trafen die Österreicher am Montag in Graz ein, reiste der Gegner schon zwei Tage davor in die Steiermark. ÖHB-Teamchef Iker Romero trifft an der Seitenlinie auf seinen spanischen Landsmann Jota Gonzalez. Das bis dato letzte Duell Österreichs mit Polen endete im Vorfeld der WM 2025 deutlich. In einem Vorbereitungsturnier in Polen setzten sich die Heimischen 31:19 durch. Romero war ebenso wie Gonzalez damals noch nicht am Ruder.

Polen setzte sich im Pre-Play-off gegen Lettland problemlos (66:49) durch. Romero sah viel Qualität beim Gegner. „Sie haben große Spieler mit einem starken Wurf, technisch versierte Spieler und eine starke Deckung.“ Sein Team sei aber bereit. „Wir wollen zur WM und werden alles dafür geben“, betonte der 45-Jährige. Rund 3.000 im Sportpark sollen als Rückendeckung dienen, einige Plätze waren noch verfügbar. Das Rückspiel ist am Sonntag (15.00 Uhr) in Olsztyn im Nordosten Polens angesetzt.

Aus dem polnischen Lager gab Coach Gonzalez an, Österreichs Spiel gut analysiert zu haben. „Aber es gibt keine Zauberformel, die uns den Sieg bescheren könnte. Wenn wir sie schlagen wollen, müssen wir zwei komplette Spiele absolvieren und unser höchstes Niveau zeigen.“ Die WM findet von 13. bis 31. Jänner 2027 in der Handball-Nation Deutschland statt. Österreich ist seit 2019 mit einer Ausnahme (2023) bei jeder Endrunde vertreten gewesen.

(APA)/Beitragsbild: GEPA