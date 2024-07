Österreich-Rückkehr von Ex-Rapidler Ullmann fix

Jetzt ist es offiziell: Maximilian Ullmann kehrt in die ADMIRAL Bundesliga zurück. Der 28-Jährige schließt sich dem Wolfsberger AC an.

Im Lavanttal unterschreibt der Linksverteidiger einen Einjahresvertrag bis 2025. In Wolfsberg wird Ullmann mit der Rückennummer 31 auflaufen. Der Defensivspieler absolvierte unter WAC-Trainer Dietmar Kühbauer zwischen 2019 und 2022 bereits 100 Pflichtspiele für Rapid.

„Ich bin sehr froh, dass es mit dem Wechsel geklappt hat. Ich bin voller Tatendrang und freue mich auf die Spiele im Stadion“, sagt Ullmann zum Transfer.

Ullmann in Venedig ohne viel Einsatzzeit

In der vergangenen Saison spielte Ullmann bei Venezia nur die Rolle des Ergänzungsspielers, obwohl der Linksverteidiger in seiner gesamten Zeit in Italien verletzungsfrei geblieben ist. Lediglich einen Spieltag verpasste er aufgrund einer Corona-Infektion. Während der Spielzeit 2022/23 kickte der Linzer für ein halbes Jahr leihweise in Deutschland beim 1. FC Magdeburg – allerdings auch dort ohne Stammplatz.

Bild: GEPA