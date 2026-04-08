Österreich startet mit Sieg gegen Lettland in WM-Vorbereitung

Österreichs Eishockey-Nationalteam ist mit einem Sieg in die Vorbereitung für die WM im Mai gestartet.

Im ersten von zwei Testspielen gegen Lettland in Riga setzte sich die Auswahl von Head Coach Roger Bader am Mittwoch 4:3 (1:0,3:3,0:0) durch. Maximilian Rebernig, Benjamin Nissner, Luca Erne und Lucas Thaler schossen die Tore des ÖEHV-Teams. Die zweite Partie gegen die ebenfalls bei der WM engagierten Letten ist am Donnerstag (18.30 Uhr) angesetzt.

Die Österreicher mit Florian Vorauer im Tor agierten zunächst effizient. Nach Treffern von Rebernig (9.), Nissner (21.) und Erne (30.) stand es Mitte des zweiten Drittels 3:0. Doch Lettland glich binnen sieben Minuten aus. Karlis Ozolins, Glebs Prohorenkovs und Deniss Smirnovs scorten zwischen der 30. bis 36. Minute zum 3:3. Österreich ging nach einem Powerplay-Tor von Lucas Thaler (39.) dennoch mit einem Vorsprung ins letzte Drittel, in dem die Goalies auf beiden Seiten nichts mehr zuließen.

Österreich trifft bei der WM auf Olympiasieger USA

Bader nutzt die Spiele im Baltikum in erster Linie zur Sichtung von WM-Kandidaten. 23,8 Jahre im Schnitt ist der 25-Mann-Kader alt, nur wenige WM-Fixstarter sind dabei. Die Partien gegen Lettland sind die ersten beiden von insgesamt acht Vorbereitungsspielen für die am 15. Mai startenden Titelkämpfe in der Schweiz. Dort trifft Österreich in der Gruppe auf Großbritannien, Ungarn, Lettland, die Schweiz, Deutschland, Finnland und Olympiasieger USA.

(APA)

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