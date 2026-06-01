Österreichs 3×3-Basketballer haben bei der WM in Warschau einen verdienten Auftaktsieg gefeiert. Im ersten Gruppenspiel setzte sich das rot-weiß-rote Quartett mit Nico Kaltenbrunner, Fabio Söhnel, Quincy Diggs und Toni Blazan mit 20:15 gegen Madagaskar durch.

Damit gelang der ÖBV-Truppe der erhoffte erste Erfolg im Kampf um den Einzug in die K.o.-Runde. Am Montag steht in der polnischen Hauptstadt noch das Duell gegen Australien (21.10 Uhr) auf dem Programm.

Das österreichische Team, das bei der Heim-EM 2024 den Titel geholt hatte, startete auf dem wegen leichter Regenschauer rutschigen Court in Warschau gut. Madagaskar kam nach einem 1:7-Rückstand aber wieder heran und glich zum 11:11 aus. In der Schlussphase behielten Kaltenbrunner und Co. die Nerven und zogen entscheidend davon.

Am Mittwoch warten die schweren Spiele gegen Titelverteidiger Spanien und Sechsfach-Champion Serbien. Die Top drei jeder Gruppe steigen auf, nur die Gruppensieger kommen direkt ins Viertelfinale. Die übrigen Aufsteiger müssen ins „Play-in“.

(APA) / Foto: GEPA