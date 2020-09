Österreicher-Klub Barnsley trifft nach Sieg im EFL Cup auf Chelsea

via

via Sky Sport Austria

Barnsley ist am Dienstagabend auch dank eines Treffers von Patrick Schmidt in die 3. Runde des englischen Fußball-Liga-Cups aufgestiegen. Die Truppe von Chefcoach Gerhard Struber feierte beim Championship-Rivalen Middlesbrough einen 2:0-Sieg, bei dem der ÖFB-U21-Teamstürmer in der 22. Minute die Führung besorgte.

Wie Schmidt spielten beim Zweitligisten auch Marcel Ritzmaier und Dominik Frieser (zum ersten Mal) durch, Michael Sollbauer war bis zur 69. Minute im Einsatz.

In der nächsten Runde (22. September) ist der Struber-Klub beim FC Chelsea zu Gast.

(APA/red.)

Artikelbild: Getty