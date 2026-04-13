Österreicherin Flunger wird neue Trainerin der DSV-Frauen

Die Österreicherin Sandra Flunger wird Cheftrainerin der deutschen Biathletinnen.

Die 44-Jährige tritt die Nachfolge von Kristian Mehringer an, wie der Deutsche Skiverband (DSV) am Montag mitteilte. Ex-Biathletin Flunger war von 2018 bis 2024 Cheftrainerin der Schweizer Frauen, ehe sie als übergreifende Cheftrainerin des Schweizer Nationalteams fungierte. Für die mit Saisonende zurückgetretene Tirolerin Lisa Hauser war Flunger bis zuletzt jahrelang Vertrauenstrainerin.

(APA) / Bild: GEPA