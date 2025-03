Österreichische Schiedsrichterin bei Frauen-EM im Einsatz

Am Montag hat die UEFA die Nominierungen für die UEFA Women’s EURO 2025 bekanntgegeben.

Ein Grund zur Freude für die österreichischen Elite-Referees, denn Amina Gutschi ist eine der FIFA-Schiedsrichterassistentinnen, die es in das finale Aufgebot der UEFA geschafft haben.

Zweite Österreicherin der Geschichte bei EM-Endrunde

Nach der historischen Nominierung im Jahr 2022 darf sich der ÖFB auch 2025 über eine rot-weiß-rote EM-Beteiligung freuen. Damals war Sara Telek als FIFA-Schiedsrichterassistentin bei der UEFA Women’s EURO 2022 in England im Einsatz. Ebenso hatte sich das Frauen-Nationalteam für die Endrunde in England qualifiziert und kam bis ins Viertelfinale.

Nun darf sich Amina Gutschi als zweite Schiedsrichterassistentin der ÖFB-Geschichte über eine EM-Nominierung freuen. Damit fährt die 37-Jährige, die bereits 39 internationale Spiele absolviert hat, nach zwei Nominierungen im Nachwuchsbereich zu ihrem dritten internationalen Großereignis, welches von 2. bis 27. Juli 2025 in der Schweiz ausgetragen wird. Besonders ist somit auch die Nähe zu ihrem Heimatbundesland Vorarlberg.

Der nächste Meilenstein

Gutschi ist seit 2020 FIFA-Schiedsrichterassistentin. Zu den bisherigen internationalen Highlights zählen das U17-Frauen-EM-Finale 2022 zwischen Deutschland und England, zwei Viertelfinal-Besetzungen in der UEFA Women’s Champions League in den Jahren 2024 und 2025 und die Nominierung für die U20-Frauen-WM samt Einsatz im Viertelfinale im vergangenen Spätsommer.

Auch auf nationaler Ebene warteten einige Highlights auf die Vorarlbergerin. Im Frühjahr letzten Jahres stieg die zweifache Mutter in den Herren-Elitebereich auf. Im März 2024 wartete das Debüt in der ADMIRAL 2. Liga auf sie, während auf den Tag genau acht Monate später beim Spiel FC Red Bull Salzburg vs. Grazer AK 1902 das Bundesliga-Debüt folgte. Nun erreicht sie mit der EM-Nominierung ihren nächsten Karrieren-Meilenstein.

(ÖFB) / Bild: GEPA