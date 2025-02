„Österreichische Ziegelmauer“: Danso überzeugt bei Tottenham auf Anhieb

ÖFB-Teamspieler Kevin Danso ist bei Tottenham Hotspur bereits nach wenigen Wochen so richtig angekommen. Der Innenverteidiger zeigte nach dem Winterwechsel von RC Lens zu den Londonern keinerlei Anpassungsprobleme und ist schon jetzt aus der Startelf der Spurs nicht mehr wegzudenken.

Vier Spiele bestritt der 26-Jährige bislang für Tottenham, in allen Partien stand er in der Startelf. Zwar kassierte er mit den Spurs in seinen ersten zwei Partien im League Cup (0:4 gegen Liverpool) und im FA Cup (1:2 gegen Aston Villa) jeweils schmerzliche Niederlagen, in beiden Duellen war Danso dennoch einer der wenigen Spurs-Profis, die zu überzeugen wussten.

In den folgenden beiden Premier-League-Partien gegen Manchester United (1:0) und Ipswich Town (4:1) konnte Danso schließlich die ersten Siege bei seinem neuen Verein feiern.

Viel Lob für Danso in englischen Medien

Nach seinem Heimdebüt für die Spurs gegen Manchester United wurde Danso von englischen Medien mit Lob bedacht.

Die englische Zeitung „The Standard“ gab dem ÖFB-Verteidiger als Bewertung eine 8 von 10 und schrieb: „Danso sieht aus, als wäre er schon angekommen. Er spielte herausragend und fing einige gefährliche Pässe ab. In Erinnerung bleiben die wichtigen Tacklings im letzten Moment gegen Alejandro Garnacho und Rasmus Höjlund. Der nächste starke Auftritt des Österreichers“.

Einen noch bleibenderen Eindruck hinterließ Danso dann am vergangenen Wochenende beim 4:1-Sieg gegen Ipswich. 67 Prozent gewonnene Zweikämpfe und eine Passquote von 91 Prozent untermauerten seinen starken Auftritt gegen den Aufsteiger.

Die harte, zweikampfbetonte Spielweise der englischen Liga passt perfekt zu Dansos kompromisslosem Spiel. „Ich glaube, er genießt die Schläge. Seit er hier ist, ist er großartig für uns“, schwärmte Trainer Ange Postecoglou nach der Partie.

Das Portal Football.London schrieb: „Danso ist ein Krieger. Er nimmt überall auf dem Platz jeden Zweikampf an und trägt ihn wie ein Soldat aus. Eine großartige Neuverpflichtung.“

Tottenham-Fans von Danso begeistert

Auch die Tottenham-Anhänger zeigten sich von Dansos ersten Auftritten im Spurs-Dress begeistert. „Wir haben einen sehr guten Verteidiger verpflichtet. Schnell, stark, ruhig am Ball“, schreibt etwa ein Nutzer. Ein anderer Spurs-Fan bezeichnete Danso als „austrian brick wall“, als die „österreichische Ziegelmauer“.

Seine Qualitäten als Maurer wird Danso bereits am Mittwoch erneut unter Beweis stellen müssen, wenn es gegen keinen geringeren als Stürmerstar Erling Haaland geht. Dann empfangen die Spurs im Liga-Schlager das kriselnde Manchester City und Startrainer Pep Guardiola.

Ob es für Danso tatsächlich zum direkten Duell mit Haaland kommt, ist aber noch offen. Der zuletzt angeschlagene Norweger ist laut Trainer Guardiola fraglich für das Spiel am Mittwoch. „Ich hoffe, dass er spielen kann, aber wir wissen es noch nicht. Er fühlt sich besser, aber wir werden morgen sehen, wie es im geht“, sagte Guardiola am Dienstag zu den Einsatzchancen von Haaland.

City als neuer Lieblingsgegner der Spurs?

Grundsätzlich liegt Manchester City den Spurs als Gegner in dieser Saison besonders gut. Ende Oktober warf Tottenham die „Skyblues“ durch ein 2:1 aus dem League Cup.

Knapp drei Wochen später zerlegten die Londoner die Guardiola-Elf in der Liga mit 4:0. Es war zugleich die erste Heimniederlage für Man City seit November 2022.

