Österreichs 3×3-Basketballer dürfen weiter von ihrer ersten WM-Medaille träumen.

Am Freitagabend schafften Nico Kaltenbrunner, Fabio Söhnel, Quincy Diggs und Toni Blazan im Play-in der Endrunde von Warschau mit einem 21:13-Sieg über Belgien den Einzug ins Viertelfinale. Dort wartet am Samstag (20.00 Uhr) Deutschland, das mit dem Sieg in seiner Vorrundengruppe direkt unter die besten Acht vorgestoßen war. Die Halbfinali und das Finale sind für Sonntag angesetzt.

(APA)

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