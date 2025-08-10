Straka in Memphis auf Top-10-Kurs

Österreichs bester Golfer Sepp Straka hat bei der mit 20 Mio. Dollar dotierten St. Jude Championship in Memphis/Tennessee ein Topergebnis in Reichweite.

Der 32-jährige Wiener schrieb – nach einer 68 und 67 in den ersten beiden Runden – am Samstag im TPC Southwind eine erneute 68 (2 unter Par) auf seine Scorekarte. Damit geht der Weltranglistenelfte beim ersten von drei Play-off-Turnieren der PGA-Tour am Sonntag mit 203 Schlägen (7 unter) auf Rang zehn in die Schlussrunde.

Straka bilanzierte am sogenannten Moving Day mit fünf Birdies bei drei Schlagverlusten. Auf die Top 6 fehlen zwei Schläge. Um den Sieg in Memphis kämpfen unter anderem die Engländer Tommy Fleetwood (14 unter Par) und Justin Rose (13 unter) sowie US-Star Scottie Scheffler (12 unter).

(APA)/Bild: Imago