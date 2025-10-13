Österreichs Eishockey-Aushängeschilder gegen NHL-Superstars: Diese Woche live auf Sky

Die österreichischen Eishockey Stars im Duell mit den Superstars am Wochenende live bei Sky

Marco Rossi trifft in der Nacht auf Samstag mit Minnesota Wild auf die Washington Capitals mit NHL Top-Scorer Alexander Owetschkin

Marco Kasper und die Detroit Red Wings duellieren sich in der Nacht auf Donnerstag mit dem regierenden Stanley-Cup Sieger, den Florida Panthers, ehe sie am Sonntag auf die Edmonton Oilers treffen

300 Spiele live – während der Regular Season und der NHL Stanley Cup Playoffs in der Regel mindestens ein Spiel pro Tag

Mit Sky Stream live dabei!

In dieser Woche können sich österreichische Eishockey-Fans auf besondere Leckerbissen freuen. Die österreichischen Stars Marco Rossi und Marco Kasper bekommen es mit den Großen der Eishockey-Welt zu tun.

In der Nacht auf Samstag ist Marco Rossi mit den Minnesota Wild zu Gast bei den Washington Capitals, bei denen NHL-Rekord-Scorer Alexander Owetschkin auf der Jagd nach 900 Karrieretoren ist. Das Spiel ist ab 1:00 Uhr live zu sehen. Am Sonntag empfangen die Detroit Red Wings mit Marco Kasper die Edmonton Oilers mit Connor McDavid – diese Begegnung wird ab 21:30 Uhr live gezeigt. Bereits in der Nacht auf Donnerstag treffen Kasper und die Red Wings auf den amtierenden Stanley-Cup-Sieger, die Florida Panthers. Dieses Match wird ab 1:00 Uhr live übertragen.

Die NHL auf Sky Sport

Während der Regular Season wird Sky Sport unter anderem das NHL Winter Classic sowie die Spiele der NHL Global Series live übertragen und weiterhin regelmäßig die Live-Übertragungen des NHL Saturday und des NHL Sunday zeigen, die in Österreich zur besten Sendezeit stattfinden. Auch in den NHL Stanley Cup Playoffs wird Sky Sport umfassend live berichten, unter anderem mit allen Begegnungen der beiden Conference Finals und des NHL Stanley Cup Finals. Ausgewählte Spiele werden mit deutschem Kommentar begleitet, sämtliche Partien mit dem englischsprachigen Original-Kommentar angeboten.

Über die Live-Übertragungen hinaus präsentiert Sky Sport unter anderem das Highlight-Magazin „NHL On the Fly“. Außerdem sind am Vormittag des Folgetags ausführliche 15-minütige Zusammenfassungen von allen Partien der Edmonton Oilers, Detroit Red Wings, Ottawa Senators und Boston Bruins zu sehen. Somit können die Fans von Marco Kasper den österreichischen Star bei Sky Sport auch dann verfolgen, wenn sie in der Nacht nicht live dabei sein konnten bzw. die Partie nicht live übertragen wird.

Foto: GEPA