Österreichs Europacup-Gegner: Sieg für Luhansk, Niederlage für St. Johnstone

via

via Sky Sport Austria

Sieg und Niederlage gab es am Sonntag für zwei Europacupgegner der österreichischen Clubs.

Sorja Luhansk, das am Donnerstag im Heimspiel des Europa-League-Play-offs gegen Rapid einem 0:3-Rückstand hinterherläuft, siegte in der ukrainischen Meisterschaft bei FK Mariupol mit 4:3. Nach 3:0 (32.) und 4:1-Führung (60.) musste Luhansk im Finish noch zittern.

St. Johnstone, das am Donnerstag in der Conference League den LASK (Hinspiel 1:1) zu Gast hat, musste sich in der schottischen Liga zu Hause Dundee United mit 0:1 geschlagen geben und hält nach drei Runden bei zwei Punkten.

(APA)/Bild: Imago