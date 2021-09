via

Der FC Sevilla ist nach dem 1:1 zum Champions-League-Start gegen Salzburg auch in der spanischen Fußball-LaLiga sieglos geblieben.

Die Truppe von Trainer Julen Lopetegui kam am Sonntag im Auswärtsspiel bei Real Sociedad über ein torloses Remis nicht hinaus. Für Sevilla war es das dritte Pflichtspiel in Folge, das mit einer Punkteteilung endete, in der Tabelle ist der Club nach zwei Siegen und zwei Unentschieden mit acht Punkten auf Rang sechs zu finden.

