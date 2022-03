Österreichs Football-Aushängeschild Sandro Platzgummer zu Gast bei „RIESENrad – Sportgrößen im Waggon 28“ – Sonntag exklusiv bei Sky Sport Austria

In der zweiten Ausgabe „RIESENrad – Sportgrößen im Waggon 28“ trifft Kimberly Budinsky Österreich großes Football-Versprechen: Sandro Platzgummer. Der Tiroler hat kürzlich seinen Vertrag bei den NY Giants verlängert. Der hochtalentierte Runningback verfolgt seinen großen Traum, in der Sommervorbereitung einen Kaderplatz in der NFL bei dem viermaligen Super-Bowl-Champion zu erobern. Platzgummer spricht über seinen untypischen Karriereweg, das Leben in den USA sowie seine sportlichen Ziele.

Die halbstündige Sendung „RIESENrad“ mit Sandro Platzgummer wird am kommenden Sonntag, 3. April, ab 20:00 Uhr exklusiv auf Sky Sport Austria 1 ausgestrahlt. Neue Folgen mit spannenden Helden des Sports erscheinen am ersten Sonntag des Monats direkt im Anschluss an die Sky Sport Austria Übertragung der ADMIRAL Bundesliga.

Das neue Sky Sport Austria Talkformat „RIESENrad – Sportgrößen im Waggon 28“

„Es lebe der Sport!“ – frei nach dem Motto von Reinhard Fendrich präsentiert das neue Sky Sport Austria Talkformat „RIESENrad – Sportgrößen im Waggon 28“. Bei Sky Sport Austria Moderatorin Kimberly Budinsky erzählen die Legenden und großen Persönlichkeiten des Sports ihre einmalige Lebensgeschichte. Schauplatz des Talks ist eines der bekanntesten Wahrzeichen der österreichischen Metropole – das Wiener Riesenrad. In einem zu einem Fernsehstudio umfunktionierten Waggon geben außergewöhnliche Sportgrößen exklusive Einblicke abseits der Sportarena und lassen die österreichischen Fans an den Höhen und Tiefen ihres Lebens teilhaben: Welche einschneidenden Erlebnisse haben sie geprägt? Welche Steine haben den Weg blockiert und welche persönlichen Hürden mussten sie überwinden?

Gastgeberin Kimberly Budinsky im Gespräch mit den Größen der Sportwelt

Die ehemalige Leistungsschwimmerin ist seit 2021 für Sky im Einsatz und moderiert u.a. abwechselnd mit Martin Konrad „Talk & Tore“. Vor ihrem Sky Engagement präsentierte sie für Krone.TV Sport die Bundesliga-Analyse, das Wintersport-Format „Steilhang“ sowie das EM-Studio zur UEFA EURO 2020.

Bild: Rene Hundertpfund