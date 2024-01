Mission Titelverteidigung? Österreichs Hockey-Herren fahren mit neuem Team zum EuroHockey Indoor Championship nach Leuven

Der Countdown läuft – am kommenden Donnerstag geht es für Österreichs Hockey-Herren bei dem EuroHockey Indoor Championship nach Leuven (Belgien).

Das Team von Head Coach Robin Rösch tritt als amtierender Welt- und Europameister bei diesem Turnier in eine seltene Rolle ein: die des Gejagten, eine Position, die für österreichische Mannschaftssportarten auf internationaler Bühne eher untypisch ist. Trotz dieser ungewohnten „Bürde“ ist zu erwarten, dass die Mannschaft mit der Situation professionell umgehen wird.

Die Spannung steigt besonders in der Gruppenphase, wo Österreich (#1 in Europa) und Deutschland (#2 in Europa) in einem voraussichtlich hochkarätigen Duell erstmals aufeinandertreffen. In Gruppe A treffen die Red Capricorns außerdem auf Kroatien, Spanien und die Schweiz. In Gruppe B spielt Gastgeber Belgien gegen Tschechien, Portugal, Polen und die Ukraine. Im Eröffnungsspiel geht es für Österreich am 01. Februar gegen Kroatien (10 Uhr). Am frühen Abend folgt dann noch das Match gegen die Schweiz (17:15 Uhr).

Weltmeisterschaft Qualifikation im Fokus

Neben dem Kampf um den EM-Titel steht besonders die Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2025 im Vordergrund. Aufgrund der pandemiebedingten Verschiebung findet die WM ungewöhnlich kurz nach der letzten Austragung im Jahr 2023 statt. Für Österreich, den amtierenden Weltmeister, ist das Erreichen des Halbfinales entscheidend, um sich für die WM zu qualifizieren. Die Brisanz in der Gruppenphase wird durch die direkte Konkurrenz mit Deutschland, einem starken Gegner, zusätzlich erhöht, was die Spiele von Beginn an mit entscheidender Bedeutung für die WM-Qualifikation auflädt.

Head Coach Robin Rösch über Österreichs Rolle bei der EM in Leuven: “Wir werden nicht als Favorit in dieses Turnier gehen. Ganz einfach, weil wir keine richtige Vorbereitung hatten und mit einem völlig veränderten Kader sicherlich kleine Brötchen backen müssen. Daher sehe ich unsere Chancen eher als Außenseiter, und wir müssen alles dafür tun, dass wir das Halbfinale erreichen. Das wird angesichts der Gruppe, die einige als eine ‚Todesgruppe‘ bezeichnen, schwer genug. Und dementsprechend gilt unsere volle Konzentration dem Turnierauftakt.”

Das sind die Gruppen des EuroHockey Indoor Championship

Gruppe A: Österreich, Deutschland, Schweiz, Spanien, Kroatien

Gruppe B: Belgien, Tschechien, Polen, Ukraine, Portugal

Gruppenspiele der Red Capricorns

01.02.2024 10:00 Uhr Österreich Kroatien

01.02.2024 17:15 Uhr Österreich Schweiz

02.02.2024 17:15 Uhr Österreich Deutschland

03.02.2024 10:15 Uhr Österreich Spanien

Die Kreuzspiele finden am 03.02.2024 ab 15:45 Uhr statt und die Platzierungsspiele am 04.02.2024.

Kader & Staff

Head-Coach Robin Rösch hat seinen Kader für das bevorstehende Turnier bekanntgegeben, steht jedoch vor der Herausforderung, eine bedeutende Lücke zu füllen. Der erfahrene Torschütze Michael Körper, der über Jahre hinweg als verlässlicher Torgarant galt, wird dem Team nicht zur Verfügung stehen. Nach der Feld-Europameisterschaft in Mönchengladbach hat der 37-jährige seine Karriere beendet. Obwohl das österreichische Hockey-Umfeld gehofft hatte, Körper könnte für diese EM nochmals auf das Feld zurückkehren, hat er sich entschieden, bei seiner Entscheidung zu bleiben. Kapitän Xaver Hasun kehrt zurück und wird in Leuven Leon Thörnblom ersetzen.

Christoph SANDBICHLER SV Arminen

Mateusz SZYMCZYK SV Arminen

Xaver HASUN Harvestehuder THC (GER)

Patrick Schmidt SV Arminen

Benjamin KÖLBL Hamburger Polo Club (GER)

Maximilian MEISEL UHC Hamburg (GER)

Benjamin STANZL Post SV

Daniel FRÖHLICH SV Arminen

Maximilian KELNER SV Arminen

Fabian UNTERKIRCHER Harvestehuder THC (GER)

Sebastian EITENBERGER SV Arminen

Fülöp LOSONCI Harvestehuder THC (GER)

Text und Bild: ÖHV