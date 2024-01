Österreichs Hockey-Herren wahren Chance auf Olympia

Im zweiten Gruppenspiel der Olympia-Qualifikation gab es für Österreichs Hockey-Herren einen wichtigen 2:0-Erfolg (Halbzeitstand: 0:0). Die Tore für die Red Capricorns erzielten Fülöp Losonci per Penalty und Josef Winkler. Einen maßgeblichen Anteil am rot-weiß-roten Erfolg hatte neben einer starken Defensivleistung vor allem Goalkeeper und “Player of the Match” Mateusz Szymczyk, der abermals mit Weltklasse-Paraden glänzen konnte. In Gruppe B führt Spanien mit 4 Punkten vor Österreich (3 Punkte) und Korea (2 Punkte) die Tabelle an. Im letzten Gruppenspiel am kommenden Mittwoch (14:15 Uhr) reicht dem Team von Robin Rösch ein Unentschieden gegen Korea, vorausgesetzt Ägypten gewinnt nicht gegen Spanien.

Head Coach Robin Rösch über das Spiel gegen Ägypten:

„Es war ein sehr spannendes Spiel. Szymczyk hat uns im Spiel gehalten. Mit unserer besseren Leistung in den ersten drei Vierteln sind wir der verdiente Sieger. Besonders hervorzuheben ist, wie wir unseren taktischen Plan umgesetzt haben und wie wir gemeinsam im Ballbesitz oft gute Lösungen gefunden haben. Im Endeffekt muss man natürlich bemängeln, dass unsere Chancenausbeute höher sein könnte. Auch bei den Ecken geben wir zu viele weg und die, die wir bekommen, müssen wir besser nutzen.“

Mit einem Fazit nach 2 Spielen:

„Wir sind überglücklich, den ganz wichtigen Sieg gegen Ägypten eingefahren zu haben. Spanien war der erwartet schwere Gegner, Ägypten aber nicht minder stark. Heute verliert Spanien 2 Punkte gegen Korea. Korea hat also 2 Punkte und wir 3. Das bedeutet, es wird ein richtig schweres Endspiel, das da vor uns steht. Von daher freue ich mich schon auf die Partie.“

Über die Vorbereitung auf die Partie gegen Südkorea:

„Pflege und Regeneration stehen jetzt im Mittelpunkt, da wir heute schon ordentlich Körner gelassen haben und auch gestern alles gegeben haben. Die 48 Stunden, die wir jetzt haben, sind also auch nötig. Korea ist eine sehr starke Mannschaft und hat heute mit dem Unentschieden gegen Spanien sicherlich ein Ausrufezeichen gesetzt!“

Fülöp Losonci zum Sieg gegen Ägypten:

„Es ist ein unglaubliches Gefühl, in so einem Spiel drei Punkte zu holen, zu Null zu spielen und zwei Tore zu schießen – das ist einfach unbeschreiblich. Ich finde, dass wir uns sehr gut darauf vorbereitet haben, wie wir es geschafft haben, Ägypten aus unserem Schusskreis fernzuhalten und deren Chancen zu reduzieren. Im Vergleich zum Spiel gegen Spanien haben wir vorne noch viel besser zusammengespielt und hatten viel mehr Ballkontrolle.“

Bild: WORLDSPORTPICS FRANK UIJLENBROEK