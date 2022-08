Österreichs Klettertrio bei EM souverän ins Halbfinale

Mit Nicolai Uznik und Jakob Schubert im Bouldern bei den Männern sowie Jessica Pilz im Vorstieg (Lead) der Frauen haben sich drei Athleten aus Österreich in der Qualifikation der Europameisterschaft in München im Spitzenfeld platziert. Uznik belegte am Donnerstag den zweiten Platz hinter dem Franzosen Manuel Cornu, Schubert wurde Fünfter. Pilz klassierte sich hinter den Sloweninnen Janja Garnbret und Mia Krampl als Dritte und steht ebenfalls souverän im Halbfinal-Feld.

Bei den Frauen ebenfalls weiter sind Julia Fiser (22.), Sandra Lettner (23.) und Mattea Pötzi (26.), die am Königsplatz im Herzen der bayrischen Metropole gerade noch ins 26er-Feld rutschte. Einzig Eva-Maria Hammelmüller (29.) blieb auf der Strecke. Bei den Männern verpasste Jan-Luca Posch (39.) den Sprung unter die besten 20. Die Halbfinali sowie die anschließenden Finali im Bouldern und Lead sind im Rahmen der European Championships am Samstag angesetzt.

Uznik agierte an seinem 22. Geburtstag mit drei Tops und fünf Zonen stark und war Bester seiner Gruppe. „Ich wusste, dass die Form passt, mit der Quali kann ich sehr zufrieden sein“, sagte der Kärntner. Uznik hatte im Mai als Weltcup-Vierter im Bouldern in Salt Lake City sein bestes Karriereergebnis eingestellt. Eine Bank war auch Schubert, der ebenfalls drei Tops erreichte, obwohl ihm der Kurs laut eigenen Angaben nicht ganz entgegenkam. „Dafür war es okay. In der Qualifikation geht es darum, ins Halbfinale zu kommen – nicht mehr und nicht weniger“, meinte der Tiroler.

Die Wahl-Innsbruckerin Pilz bezeichnete ihren Auftritt ebenfalls als nicht perfekt, aber „sehr solide. Das Feld ist stark besetzt, man darf sich keine Fehler erlauben“. Am Freitag wird getauscht, bei den Männern steht die Quali im Lead, bei den Frauen jene im Bouldern an. Neben den Einzeldisziplinen Speed, Bouldern und Lead wird in München auch das neue Kombinationsformat „Boulder & Lead“ ausgetragen, das auch bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris im Programm ist.

(APA).

Beitragsbild: GEPA.