Österreichs Mixed-Quartett gewinnt Weltcup in Titisee

via

via Sky Sport Austria

Österreichs Mixed-Skisprung-Team in der Besetzung Sara Marita Kramer, Michael Hayböck, Eva Pinkelnig und Stefan Kraft hat am Samstag in Titisee-Neustadt diesen Bewerb erstmals überhaupt gewonnen. Das ÖSV-Quartett gewann mit 985,9 Punkten 26,7 Zähler vor Norwegen und 31,8 vor Deutschland.

Österreichs Quartett war bis auf einen der acht „Mini“-Durchgänge immer in Front. Doch die ÖSV-Equipe, die auch nach der Halbzeit geführt hatte, konnte sich im zweiten Durchgang noch wesentlich steigern. Kramer kam auf 130, Hayböck auf 137, Pinkelnig auf 135 und Kraft auf 139 m. Da nutzte dem besten Mann im Feld, dem Norweger Halvor Egner Granerud, auch ein 141-m-Flug im Finish nichts mehr, die Norsker blieben trotzdem noch deutlich hinter Rot-weiß-rot.

„Es ist extrem cool. Dadurch, dass es gestern so gut gelaufen ist, habe ich die Möglichkeit gehabt, dass ich beim Mixed-Team dabei sein kann“, freute sich Hayböck. „Ich habe gute Sprünge abrufen können, der Krafti und die zwei Mädels auch. So ist es auch möglich, dass man so einen Bewerb gewinnt.“

(APA)/Bild: GEPA