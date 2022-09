Österreichs Poolbillardstar Jasmin Ouschan zu Gast bei „RIESENrad – Sportgrößen im Waggon 28“ am Sonntag exklusiv bei Sky Sport Austria

In der siebten Ausgabe „RIESENrad – Sportgrößen im Waggon 28“ trifft Kimberly Budinsky die österreichische Poolbillardspielerin Jasmin Ouschan. Seit 2004, als sie bei der U-18 Mädchen Weltmeisterschaft die Silbermedaille gewann, sammelt sie bei den großen Turnieren Edelmetall. Heute zählt die 36-jährige als Weltmeisterin, 27-fache Europameisterin und 18-fache österreichische Meisterin zu den erfolgreichsten Billardspielerinnen der Welt. Bereits 2010 wurde sie mit dem Goldenen Verdienstzeichen der Republik Österreich ausgezeichnet.

Im Sporttalk verrät die 36-jährige, was der Wendepunkt in ihrer Karriere war, warum Perfektion Definitionssache ist, wie sie die Konkurrenz zwischen den Geschlechtern im Billard sieht und wie die Diagnose Rheuma ihr Leben verändert hat.Die halbstündige Sendung „RIESENrad" mit Jasmin Ouschan wird am Sonntag, 2. Oktober, ab 20:00 Uhr exklusiv auf Sky Sport Austria 1 ausgestrahlt.„Es lebe der Sport!" – frei nach dem Motto von Reinhard Fendrich präsentiert Sky Sport Austria das Talkformat „RIESENrad – Sportgrößen im Waggon 28". Bei Sky Sport Austria Moderatorin Kimberly Budinsky erzählen die Legenden und großen Persönlichkeiten des Sports ihre einmalige Lebensgeschichte. Schauplatz des Talks ist eines der bekanntesten Wahrzeichen der österreichischen Metropole – das Wiener Riesenrad. In einem zu einem Fernsehstudio umfunktionierten Waggon geben außergewöhnliche Sportgrößen exklusive Einblicke abseits der Sportarena und lassen die österreichischen Fans an den Höhen und Tiefen ihres Lebens teilhaben: Welche einschneidenden Erlebnisse haben sie geprägt? Welche Steine haben den Weg blockiert und welche persönlichen Hürden mussten sie überwinden?